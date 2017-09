Nieuwe tropische storm Maria onderweg naar door Irma geteisterde eilanden

Bewerkt door: Redactie

Op Sint Maarten wordt hard gewerkt om de ravage na orkaan Irma op te ruimen nu zich alweer een nieuwe storm aandient.

Een nieuwe tropische storm met de naam Maria gaat richting de Bovenwindse Eilanden. Maria kan zich volgens het Amerikaanse National Hurricane Center de komende dagen tot een orkaan ontwikkelen.

Ook verwachten de meteorologen dat de tropische storm zware regenval zal veroorzaken, met mogelijke landverschuivingen tot gevolg. Dat is ook een risico voor het door orkaan Irma zwaar getroffen eiland Sint-Maarten. Daar zijn reddingswerkers nog altijd hard bezig om de ravage op te ruimen die orkaan Irma heeft aangericht.



Volgens het Rode Kruis is 91 procent van de gebouwen op de getroffen eilanden beschadigd. Zeker 43 mensen kwamen er om het leven, onder wie vier op het Nederlandse deel van Sint Maarten.



Nieuwe storm

Behalve de nieuwe storm, is ook het gevaar van voorganger José nog niet geweken, al blijft die naar verwachting uit de kust en gaat niet richting New York, zoals eerder werd gevreesd. Wel veroorzaakt de orkaan volgens het Amerikaanse National Hurricane Center gevaarlijke stromingen bij Puerto Rico, de Bahama's en de Amerikaanse oostkust.



Intussen beweegt tropische storm Lee zich boven de Atlantische Oceaan richting Mexico zonder in kracht toe te nemen.