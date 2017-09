Britse politie gebruikt door FBI getrainde honden om pedofielen te ontmaskeren

Bewerkt door: redactie

17/09/17 - 02u45

Springerspaniëls worden ook al ingezet om explosieven te detecteren: hier in Parijs. © afp.

video De Britse politie gaat twee door de FBI getrainde speurhonden inzetten bij de opsporing van kinderporno. Tweed en Rob zijn de eerste zogeheten cyberhonden die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt.

Watch our video for more info on our Digital Dogs ¿¿ first force in UK & Europe to have trained Digital Storage Detection Police Dogs. pic.twitter.com/E0p96QIo7Y

De honden zijn er speciaal in getraind een chemische stof op te sporen die gebruikt wordt om de interne geheugenschijf van een computer af te laten koelen. Daardoor kunnen computers die door verdachten van zedenmisdrijven in een gebouw of huis verborgen worden gehouden, sneller worden opgespoord, waarna de computer door specialisten op kinderporno kan worden onderzocht.



Een van de honden, de springerspaniël Tweed, is de afgelopen week al ingezet bij huiszoekingen in Essex, zo meldt de Britse politie aan de krant The Daily Mail.



"Lafhartige misdadigers opsporen"

Na de inval zei commandant Jan Simpson van de Essex Politie: "We zetten alle beschikbare middelen in om deze lafhartige misdadigers op te sporen en voor de rechter te brengen. Als iemand denkt kinderporno te kunnen downloaden, bekijken of te verspreiden, dan is het slechts een kwestie van tijd voor wij aan de deur staan.''