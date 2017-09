Turkije roept Duitse ambassadeur op het matje na Koerdisch festival

Bewerkt door: ib

17/09/17 - 02u21 Bron: Belga

Een demonstratie om Abdullah Ocalan te bevrijden, in februari van dit jaar in Straatsburg. © reuters.

De Duitse ambassadeur in Ankara is gisteren ontboden op het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Turkije is niet te spreken over een Koerdisch festival dat gisteren plaatsvond in Keulen, in de westelijke Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, en waaraan meer dan 10.000 mensen deelnamen.