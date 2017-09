VN vragen "snelle juridische stappen" nadat Congolees leger vluchtelingen doodschiet

Bewerkt door: ib

17/09/17

De Congolese president Joseph Kabila houdt een speech op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York in april 2016. Kabila's tweede en laatste presidentstermijn eindigde officieel al eind vorig jaar, maar hij wil van geen wijken weten. © afp.

De speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (DRC) en hoofd van de VN-missie in het land (Monusco), Maman Sidikou, heeft het geweld van gisteren tegen Burundese vluchtelingen door het Congolese leger scherp veroordeeld. Hij roept de autoriteiten daarnaast op om "snel juridische stappen" te ondernemen.