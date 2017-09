Zeven jongeren opgepakt voor dodelijke brandstichting in school Kuala Lumpur

Bewerkt door: sam

16/09/17 - 19u23 Bron: Belga

© afp.

De Maleisische politie heeft zeven jongeren opgepakt in verband met de dodelijke brand in een religieuze school in hoofdstad Kuala Lumpur.

Lees ook Minstens 25 doden bij brand in school in Kuala Lumpur

Bij de brand in de koranschool kwamen eergisteren 23 leerlingen en twee leerkrachten om. De brand brak 's nachts uit op de tweede verdieping, net onder de slaapzalen. De school zou geen nooduitgang hebben gehad en er zaten metalen roosters voor de ramen. De slachtoffers zaten als ratten in de val. © ap.