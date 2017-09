Vertrouwelijk document: Franse politie vreest aanslagen op treinen

sam

16/09/17 - 17u15 Bron: Le Parisien

© reuters.

De Franse ordediensten zijn op hun hoede voor aanslagen op het spoornet, zo blijkt uit een vertrouwelijke nota die de krant Le Parisien kon inkijken. Onlangs stonden in een jihadistisch propagandablad onder meer tips om treinen te laten ontsporen.

Het zeven bladzijden lange politiedocument, dat begin deze maand werd opgesteld, vermeldt "verontrustende aspecten" van de voorbije drie maanden in jihadistische propaganda die 'lone wolves' oproept om het vertrouwen van ongelovigen te winnen door hun radicalisering te verbergen.



De politietop benadrukt dat de dreiging van aanslagen "zeer hoog" blijft. De politiediensten moeten extra aandacht besteden aan inbraken in of pogingen tot sabotage van treinen. De propaganda, die onlangs verscheen in al-Qaidapublicatie 'Inspire', bevat ook handleidingen om explosieven te maken en roept op bosbranden te stichten of voedsel te vergiftigen.