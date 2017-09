Politie moet politici oppakken die Catalaans referendum toelaten

Bewerkt door: ESA

Meer dan 700 van de 948 burgemeesters van Catalonië hebben in Barcelona een optocht gehouden om hun steun te betuigen aan het door Madrid gewraakte onafhankelijkheidsreferendum. Ook de Catalaans premier Carles Puigdemont was aanwezig.

De Catalaanse regering ondertekende vorige week een decreet dat het referendum op 1 oktober vastlegde, maar het grondwettelijk hof schorste dat bijna meteen, op vraag van de regering in Madrid.



Een 700-tal burgemeesters in Catalonië die het referendum ondersteunen, worden intussen nog altijd als verdachten beschouwd door het Spaanse gerecht. Zij kwamen zaterdag in Barcelona op straat om hun vastberadenheid te tonen aan Madrid: "We zullen stemmen" en "Onafhankelijk! ", zo werd er gescandeerd.



De politie wordt gevraagd om alle politici die het referendum op hun grondgebied laten doorgaan, op te pakken.