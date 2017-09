Twaalfjarige meisjes steken klasgenote bijna dood "om horrorfiguur Slender Man te plezieren". Nu kent Anissa haar straf

Sven Van Malderen

Morgan Geyser en Anissa Weier waren amper twaalf jaar toen ze een klasgenote zwaar toetakelden. Slachtoffer Payton Leutner kreeg maar liefst negentien messteken in de armen, buik en borstkas. Haar leven hing een tijdlang aan een zijden draadje. Toen de speurders wilden weten waarom de meisjes zo uitgevlogen waren, volgde er een verrassend antwoord. "Om horrorfiguur Slender Man tevreden te stellen." In afwachting van de rest van het proces stond één cruciale vraag centraal: horen ze in een gevangenis thuis of waren ze ontoerekeningsvatbaar op het moment van de feiten? Voor Anissa is die beslissing nu al genomen: zij zal minstens drie jaar in een psychiatrische instelling opgenomen worden. In het andere geval zou ze rond de tien jaar cel geriskeerd hebben.

Flashback naar 2014: de twee jonge daders lokken Payton met een list naar een park in Waukesha (Wisconsin). De waanzin kan beginnen. Het is Morgan die uithaalt met het mes, Anissa moedigt haar intussen aan. Ondanks haar zware verwondingen slaagt Payton er in om zelf naar een weggetje te kruipen. Daar treft een fietser haar hevig bloedend aan. "Een millimeter meer naar rechts en ze zou er niet meer geweest zijn", zouden dokters later verklaren.



Het motief van de jonge meisjes klinkt bijzonder vreemd in de oren: Payton moest dood omdat ze hun trouw aan Slender Man wilden bewijzen. "Enkel zo konden we onze families beschermen tegen de razernij van de demon", klonk het.

Slender Man is een fictief personage dat de hoofdrol speelt in enkele computerspellen en films. Met zijn strakke smoking, vormeloos gezicht en lange armen en benen ziet hij er heel eng uit. Zijn doel is kinderen stalken, ontvoeren en traumatiseren.



Psychologe Melissa Westendorf kreeg de opdracht om uit te zoeken of Anissa op dat moment echt mentaal ziek was. "Ik geloof dat ze een gedeelde waanstoornis met Morgan had. Daardoor was het voor haar onmogelijk geworden om helder na te denken. Normaal gezien komt zoiets eerder voor bij een getrouwd koppel of een ouder en zijn kind. Maar het kan dus ook bij vriendinnen."



Maar waarom zag Anissa -toch een goede studente- dan niet in dat ze in feite niets hoefde te vrezen? "Eerst en vooral: ze was nog maar twaalf jaar. Als volwassenen al moeite hebben om te bepalen wat fake news is, dan kinderen zeker. Hun brein is nog niet zo goed ontwikkeld."