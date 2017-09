Gruwelijke horrorfilm strijdt voor euthanasie in Australië

Door: ESA

16/09/17 - 14u43

"Stop the horror" is een horrorfilm, over de laatste dagen van een Australische man, die maar 5 minuten duurt. Toch geraken veel mensen niet tot het einde omdat het zo echt is. De film is het startpunt van een campagne om euthanasie in de Australische deelstaat Victoria te legaliseren.