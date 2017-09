Congolees leger schiet 34 Burundese vluchtelingen dood

Bewerkt door: ESA

16/09/17 - 14u17 Bron: Belga

Archiefbeeld: Een Congolese soldaat. © afp.

Bij schermutselingen met een groep Burundese vluchtelingen hebben soldaten van het Congolese leger gisteren 34 mensen doodgeschoten. Bij het geweld in het oosten van het land kwam ook een soldaat om, zo blijkt uit een voorlopige balans van het provinciebestuur van Zuid-Kivu.

Volgens het kabinet Binnenlandse Zaken van de provincie wilde het leger de groep vluchtelingen uiteendrijven in Kamanyola. Zo schoten daarbij in de lucht, maar werden bekogeld met stenen, luidt de uitleg van de overheid. De vluchtelingen eisten de vrijlating van vier kompanen die woensdagnacht ingerekend en nadien uitgewezen werden naar Burundi.



Er is sprake van 34 overleden vluchtelingen en 124 gewonden. Bij een eerdere balans was er sprake van 18 gedode vluchtelingen en een overleden militair.



Vluchtelingen getuigden dat het merendeel onder hen vluchtte voor de Burundese regering uit vrees voor "religieuze vervolging". Ze zijn aanhangers van de 'profete' Zebiya, die claimt dat ze visioenen heeft van de Maagd Maria.



Via Twitter eiste de Burundese minister voor Buitenlandse Betrekkingen, Alain-Aimé Nyamitwe, opheldering van de zaak.