Congolees leger schiet 18 Burundese vluchtelingen dood

16/09/17 - 14u17 Bron: Belga

Archiefbeeld: Een Congolese soldaat. © afp.

Bij schermutselingen met een groep Burundese vluchtelingen hebben soldaten van het Congolese leger gisteren achttien mensen doodgeschoten. Bij het geweld in het oosten van het land kwam ook een soldaat om, zo blijkt uit een voorlopige balans van het provinciebestuur van Zuid-Kivu.

Volgens het kabinet Binnenlandse Zaken van de provincie wilde het leger de groep vluchtelingen uiteendrijven in Kamanyola. Zo schoten daarbij in de lucht, maar werden bekogeld met stenen, luidt de uitleg van de overheid. De vluchtelingen eisten de vrijlating van vier kompanen die woensdagnacht ingerekend en nadien uitgewezen werden naar Burundi.



De dodentol kan nog oplopen aangezien de vluchtelingen ook lichamen van overledenen naar het Pakistaanse kamp van de VN-missie Monusco in Kamanyola hebben gebracht.



Een Monusco-woordvoerder haalde een balans van achttien doden en vijftig gewonden aan.