Door: redactie

16/09/17 - 13u30 Bron: vtmnieuws.be

video

De Britse politie heeft een 18-jarige man opgepakt die gelinkt wordt aan de aanslag in het Londense metrostation Parsons Green gisteren. De man werd opgepakt in Dover. Het is nog niet duidelijk of het effectief om de dader gaat of om iemand uit de entourage van de verdachte.