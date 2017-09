18-jarige verdachte opgepakt voor aanslag in Londense metro, agenten doen inval in huis

Door: ESA

16/09/17 - 16u40 Bron: BBC, Belga

© afp.

video De Britse politie heeft in het onderzoek naar de ontploffing in de Londense metro een 18-jarige man opgepakt in Dover. Dat meldt Scotland Yard. Agenten deden ook een inval in een huis in Sunbury-on-Thames (Surrey). Buurtbewoners van de bewuste woning werden door de politie geëvacueerd.

Een foto van de inval. © ap. De man werd 's ochtends door de politie van Kent gevat in het havengebied van Dover. Hij zit nu in een lokale cel en zal later naar Londen gebracht worden. Dat hij in het havengebied werd gevonden, kan erop wijzen dat hij van plan was het land uit te vluchten.



Volgens de Britse politie is het een "belangrijke arrestatie", maar blijft het dreigingsniveau "kritiek". Dat betekent dat een nieuwe aanslag zeer waarschijnlijk is.

Onderzoek loopt verder © afp. "We hebben deze ochtend een belangrijke arrestatie kunnen doen in dit onderzoek. We zijn tevreden met de geboekte vooruitgang, maar het onderzoek loopt verder en het dreigingsniveau blijft kritiek", zegt Neil Basu, adjunct-commissaris van de Londense politie in een persmededeling.



Basu roept iedereen op om waakzaam te blijven nu het complexe onderzoek loopt. Alle veiligheidsmaatregelen blijven ongewijzigd in voege.



"Deze arrestatie zal tot meer activiteit leiden van onze agenten", zegt hij nog. Ook het leger wordt nu ingezet voor bewakingsopdrachten. Omwille van het onderzoek geeft de politie geen details vrij over de ingerekende man.



Bij de aanslag op een metrostel in station Parsons Green vielen dertig gewonden, aldus Scotland Yard. De speurders hoorden inmiddels 45 getuigen. Ze ontvingen ook 77 foto's en video's vanuit het publiek.