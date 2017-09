Oktoberfest van start: rennen voor een goed plekje

jv

Onder grote belangstelling is vanochtend in München het jaarlijkse bierfestival Oktoberfest van start gegaan. De bezoekers drumden daarbij naar binnen toen de poorten opengingen. Sommigen duwden de ordehandhavers opzij en renden naar de biertenten om er toch maar een van de felbegeerde plaatsjes te bemachtigen.

Vele bezoekers van het Oktoberfest waren er al bij het krieken van de dag bij. Gewapend met paraplu, koffie en broodjes, en enkele dapperen zelfs met bier, stonden ze paraat om een goede plek te kunnen bemachtigen.



Burgemeester Dieter Reiter zal klokslag 12 uur het eerste biervat tappen en het feest officieel openen. Tot en met 3 oktober is München het bierwalhalla. De organisatoren verwachten daarbij zowat 6 miljoen bezoekers voor de 184e editie.



Vorig jaar dronken de 5,6 miljoen bezoekers 6,6 miljoen liter bier. Ze verorberden zowat 367.000 kippen, 116 ossen, 58 kalven en meer dan 28 ton geroosterde amandelen.



Sinds vorig jaar zijn vanwege verschillende aanslagen in Duitsland de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd voor het geliefkoosde festival van menig Beierse drinkeboer. Zo is het terrein volledig omheind en moet iedereen door de officiële ingang. Bovendien is de aan- en afvoer van leveranciers volledig gescheiden van de bezoekersstroom. Voor de opening hadden alle trucks van de brouwers het terrein reeds verlaten. Voorts zijn rugzakken sinds vorig jaar niet meer toegelaten. De bezoekers moeten die achterlaten op een bewaarplaats.