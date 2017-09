Racistische brandweerman: "Een hondenleven is belangrijker dan het leven van een miljoen zwarten"

lva

16/09/17 - 06u53 Bron: The Huffington Post

© Facebook.

In de Amerikaanse staat Ohio is Tyler Roysdon, een vrijwilliger bij de brandweer, voor onbepaalde tijd geschorst nadat hij op Facebook had gezegd dat hij het leven van een hond belangrijker vond dan dat van een miljoen zwarten.

© Facebook.

Tyler Roysdon, een vrijwilliger bij het brandweercorps van Franklin Township, zou liever een hond dan een zwarte uit een brandend gebouw redden. Dat schreef hij in een Facebookpost die ondertussen verwijderd is. En daar bleef het niet bij. "Want 1 hond is belangrijker dan een miljoen n***rs", vulde hij aan.



Roysdon werd voor onbepaalde tijd geschorst en zal worden verhoord tijdens een tuchtzitting op 27 september. Zijn vrouw Joei Frame Roysdon vertelde aan de lokale media dat haar man spijt had van wat hij had gezegd en dat hij zich verontschuldigde. Daar voegde ze aan toe dat "iedereen een tweede kans verdient en recht heeft op een eigen mening". Roysdon zelf wilde niet reageren.



Ryan Grubbs, een collega van Roysdon en eveneens een vrijwilliger, zegt dat zijn uitspraken indruisen tegen de waarden van het corps. "We kiezen niet wie onze hulp nodig heeft. We zijn vrijwillligers en doen het uit liefde voor de gemeenschap."