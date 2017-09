Door: redactie

In de Duitse hoofdstad Berlijn is vanochtend één dode gevallen bij een schietpartij aan een nachtclub. Er vielen ook drie gewonden, zo zegt de politie.

De schietpartij vond plaats buiten aan een nachtclub in Neu-Hohenschönhausen, in het noordoosten van de stad. "We hebben geen informatie over de achtergrond van de betrokkenen", zegt de politie.