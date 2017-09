Schadevergoeding van 750.000 dollar voor man die giftig pintje dronk

Door: redactie

Een man die in een casino in Atlantic City een vergiftigd pintje geserveerd kreeg, heeft een flinke schadevergoeding gekregen: 750.000 dollar (627.000 euro) om precies te zijn. De man uit New Jersey liep brandwonden op aan zijn slokdarm en maag in 2012.

Richard Washart kreeg naar eigen zeggen bier in een restaurant in casino Harrah's in de kustplaats, met daarin resten van het giftige schoonmaakmiddel waarmee de binnenkant van de biertap wordt gespoeld.



Washart nam een slok en voelde direct een brandende pijn, aldus NJ.com. Hij rende naar het toilet, waar hij zes keer achter elkaar overgaf. Hij probeerde water uit de kraan te drinken, maar dat lukte niet vanwege de pijn in zijn keel en maag. Even later begon hij bloed over te geven. In het ziekenhuis zei een dokter dat het een wonder is dat Washart nog leefde.



De advocaat van Washart klaagde het restaurant in het casino aan, maar zij gaven de schuld aan het bedrijf dat de biertappen schoonmaakt. Een jury besloot dat Washart 650.000 dollar krijgt voor het fysieke leed dat hem is aangedaan, en 100.000 dollar voor emotioneel leed. Het restaurant en het schoonmaakbedrijf moeten ieder de helft betalen.