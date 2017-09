IJslandse regering valt na schandaal rond pedofiel

Door: redactie

Premier Bjarni Benediktsson. © reuters.

De IJslandse partij Bright Future heeft afgelopen nacht besloten uit de regeringscoalitie met de conservatieven en de liberalen te stappen. De regeringscrisis brak uit nadat Bright Future de conservatieve Onafhankelijkheidspartij voor de voeten had geworpen een schandaal om een seksmisdadiger in de doofpot te stoppen.

De vader van de conservatieve premier Bjarni Benediktsson, Benedikt Sveinsson, had zich bij het ministerie van Justitie garant gesteld voor een man die in 2004 tot 5,5 jaar cel was veroordeeld wegens seksueel misbruik van diens stiefdochter.



In een brief had Sveinsson gepleit voor de "zuivering" van het strafregister van de dader. Justitie had in eerste instantie geweigerd de naam van de briefschrijver bekend te maken. Naar verluidt wist premier Benediktsson in juli reeds dat zijn vader de auteur was. Ottar Proppe van Bright Future stelt dat dit heeft geleid tot een "vertrouwensbreuk".