Vind je de clown uit 'IT' griezelig? Dit is het echte verhaal van 'Killer Clown' John Wayne Gacy, die 33 jongens afslachtte

Voor de meeste mensen die hem kenden, was de Amerikaanse John Wayne Gacy een modelburger. Hij had een mooi gezin, een succesvolle carrière, trad op als Pogo de Clown voor zieke kinderen en zamelde geld in voor goede doelen. Maar achter die façade verborg hij een duister geheim.

Ondanks zijn moeilijke jeugd - hij werd mishandeld door zijn vader, die een drankprobleem had - slaagde de man uit Chicago erin om uit te groeien tot een succesvol zakenman. Hij werkte zich op tot manager van drie fastfoodrestaurants en stampte later ook een eigen bouwbedrijf uit de grond.



Hij huwde met Marlynn Myers - die behoorde tot de familie die eigenaar was van de restaurants waar hij werkte - en werd vader van een zoon en een dochter. Maar in 1968 - hij was toen 27 jaar en net voor de tweede keer vader geworden - kwam er een eerste rimpel in zijn schijnbaar perfecte leven. Hij werd ervan beschuldigd een tiener van 16 seksueel misbruikt te hebben en er volgde een veroordeling tot tien jaar cel. Zijn vrouw vroeg daarop de echtscheiding aan. Lees ook De horrorclown uit IT ziet er in het echt helemaal anders uit

Twee jaar later kwam Gacy voorwaardelijk vrij en hij herpakte zich. Hij leerde de gescheiden Carole Hoff kennen en in 1972 stapten ze in het huwelijksbootje. In zijn vrije tijd trok hij zijn clownkostuum aan en was hij Pogo, een vrolijke grapjas die zieke kindjes hun zorgen moest laten vergeten. En hij was actief in de buurt. Hij ontmoette ooit zelfs de toenmalige first lady, Rosalynn Carter. (lees hieronder verder) Gacy met Rosalynn Carter. © rv.

Maar niemand wist dat onder de schmink een genadeloze moordenaar schuilging, die tussen 1972 en 1978 maar liefst 33 tieners en jongemannen verkrachtte en vermoordde. Hij lokte zijn slachtoffers naar zijn huis in Norwood Park, vaak onder het voorwendsel dat hij hulp nodig had bij wetenschappelijke experimenten of een klusje. Daar zouden ze dan 50 dollar voor krijgen.



Kruipkelder

Thuis gaf hij hen alcohol en hield hij hen voor dat ze handboeien moesten aandoen om hem te helpen bij een truc. Daarna waren ze overgeleverd aan zijn willekeur. Het eindigde altijd met hun dood. Gacy wurgde hen - op zijn eerste slachtoffer na, dat hij doodstak - en deed daarna de lichamen verdwijnen: in de kruipkelder onder zijn huis, in een graf in zijn tuin of in de plaatselijke rivier. (lees hieronder verder) © ap.

Ook zijn tweede vrouw pakte haar koffers. Nadat ze homoporno in huis had gevonden en omdat haar biseksuele man regelmatig tienerjongens naar zijn garage meebracht. In maart 1976 werd de scheiding uitgesproken en dat betekende dat de laatste remmingen voor Gacy helemaal wegvielen. Nu hij het huis voor zichzelf had en geen vrouw meer die lastige vragen stelde, ging hij steeds meer moorden.



Apotheker

Dat duurde tot december 1978. Want toen beging hij een fout. Een apotheker hoorde hem zijn 15-jarig hulpje een lucratieve job aanbieden. Robert Jerome Piest vertelde ook zijn moeder over het aanbod, net voor hij verdween. Zijn lichaam werd korte tijd later uit de Des Plainesrivier gevist. (lees hieronder verder) Enkele van de slachtoffers van de moordenaar. © rv.