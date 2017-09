Opnieuw blanke ex-agent vrijgesproken van moord op zwarte man, betogers trekken de straat op

Bewerkt door: ADN

verenigde staten Een blanke ex-politieagent uit het Amerikaanse Saint Louis, Jason Stockley, is vandaag door de rechter vrijgesproken van moord op een Afro-Amerikaanse verdachte. Stockley was destijds agent in het stadsdeel Ferguson en schoot naar eigen zeggen uit zelfverdediging in december 2011 de 24-jarige zwarte Anthony Lamar Smith na een achtervolging dood.