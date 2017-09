"Opnieuw een terroristische loser die al in vizier van Scotland Yard zat": tweet van Trump doet stof opwaaien

SVM

15/09/17 - 18u21 Bron: Metro.co.uk

© afp.

"Opnieuw voert een terroristische loser een aanval uit in Londen. Dit zijn zieke en zwakzinnige mensen die al in het vizier van Scotland Yard zaten. Er moet proactief gehandeld worden." Alweer een stevige tweet van Donald Trump, naar aanleiding van de explosie op een metro vanmorgen. Tweeëntwintig mensen raakten daarbij gewond.

© ap. © ap. © ap.

Maar vanwaar komt plots die veronderstelling dat Scotland Yard de dader al in de gaten hield? In de officiële communicatie werd daar alvast met geen woord over gerept. De Britse premier Theresa May tikt hem daarom ook op de vingers. "Ik denk niet dat het zinvol is om te gaan speculeren over een onderzoek dat nog aan de gang is", klinkt het. Een standpunt dat gedeeld wordt door haar voormalige topadviseur Nick Timothy. "Of het nu klopt of niet, dit helpt de zaak niet vooruit. En ik ben er zeker van dat hij het zelf niet weet", twitterde hij.



De diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kwam al onder druk te staan na de terreuraanslag in Manchester. Amerikaanse media lekten toen vertrouwelijke foto's van de plek van de misdaad én de naam van dader Salman Abedi. Nochtans hadden de Britse autoriteiten expliciet opgeroepen om zulke cruciale info geheim te houden. Als gevolg daarvan besloot de politie van Manchester om even geen gegevens meer met Amerika te delen.



De Londense burgemeester Sadiq Khan wilde geen commentaar kwijt over het nieuwste akkefietje. "Ik heb het te druk om Twitter in de gaten te houden. Ik moet er alles aan doen om te zorgen dat de Londenaars veilig blijven."