Zweedse politicus: "Ik ben verkracht door mijn tegenstander"

Samuel Bom

15/09/17 - 19u45 Bron: AD.nl

Patrik Liljeglod op Facebook. © rv.

Een Zweedse politicus claimt afgelopen zomer door zijn tegenstanders te zijn verkracht. Op Facebook schrijft Patrik Liljeglod hoe hij werd aangevallen omdat hij voor de Vänsterpartiet, de Linkse Partij, werkt. De Zweedse politie geeft aan de zaak te onderzoeken, meldt de Zweedse zender SVT.

Liljeglod sprak gisteren op Facebook en een lokale partijbijeenkomst over wat hem is overkomen. Vorige zomer liep hij vanaf een bushalte naar huis, toen hij door een gemaskerde man met een mes werd aangevallen. "De man heeft mij ook verkracht, en zei dat hij dit deed omdat ik links ben. Hij vond mij een verrader en omdat de mensen ons zo willen zien."

"Dit gaat ons allemaal aan"

"Het liefst had ik dit diep in mijzelf begraven," schrijft Liljeglod, "zodat niemand er ooit van weet." Dat hij dit niet doet, is naar eigen zeggen omdat de aanval een politiek motief had: "Dit gaat ons allemaal aan. Ik zoek geen medeleven, maar ik moet dit doen omdat ik geloof dat de democratie een essentieel onderdeel van onze maatschappij is."