Toestel van Ryanair maakt noodlanding na verlies van een wiel

15/09/17 - 17u44 Bron: Belga

Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmorgen een noodlanding moeten maken nadat het een wiel was verloren, zo meldt het Britse SkyNews op gezag van een woordvoerder van de Ierse lagekostenmaatschappij.

De Boeing 737 was van op de Londense luchthaven Stansted met bestemming Kopenhagen vertrokken. Maar na opstijgen verloor het toestel één van zijn twee neuswielen. Het is toen naar East Midlands Airport in Leicestershire uitgeweken en heeft daar een noodlanding gemaakt. Dit gebeurde veilig. De passagiers konden een vervangend vliegtuig nemen. Op East Midlands liepen meerdere vluchten vertraging op door het incident.