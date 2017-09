"Amazon verwijdert alle negatieve recensies van boek Hillary Clinton"

KVDS

15/09/17 - 15u44 Bron: Belga

© photo news.

Het jongste boek van Hillary Clinton - What Happened - krijgt bijna alleen maar positieve beoordelingen op Amazon en dat zou doorgestoken kaart zijn volgens de Britse krant The Telegraph. "De internetwinkel heeft alle besprekingen onder ogen genomen en alle slechte beoordelingen (één ster) verwijderd. Dat waren er meer dan duizend", zo klinkt het.

Blijven wel de besprekingen in de kranten, die niet gedeleted kunnen worden. Onder meer de New York Times vond het boek een "score-setting jubilee", een feest van de afrekeningen. Een van de weinige slechte beoordelingen die Amazon onaangeroerd liet, luidde: "Best aangenaam boek. Het is toch fictie, he?".



Aanhanger

Het deleten van ongewenste opvattingen is overigens niet alleen iets waar Amazon zich aan bezondigt. Ook enkele kranten toonden al de neiging om "lezersbrieven" of commentaren op hun webstek te verwijderen als die niet overeenstemmen met de redactielijn. Onder meer The Guardian maakte zich daar schuldig aan tijdens de Oekraïnecrisis.



De stichter van Amazon, Jeff Bezos, staat overigens bekend als een fanatiek aanhanger van Hillary Clinton.