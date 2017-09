Non zei dat ze door duivel bezeten was toen ze in 1676 brief schreef in mysterieuze tekens. Na 341 jaar is code eindelijk ontcijferd

Koen Van De Sype

15/09/17 - 15u29 Bron: The Times, The Independent, Daily Mail

Zuster Maria Crocifissa della Concezione en de bewaard gebleven brief. © Facebook.

Het was vroeg in de ochtend van 11 augustus 1676 toen zuster Maria Crocifissa della Concezione wakker schrok in het klooster van Palma di Montechiaro op Sicilië, helemaal onder de inkt. Ze beweerde dat ze door Satan bezocht was en dat hij haar had verplicht een boodschap neer te schrijven. Alleen, de brief was opgesteld in mysterieuze tekens. En het duurde tot nu eer de code werd gekraakt.

Hij is opgesteld in iets wat op een archaïsch alfabet lijkt en wordt bijgehouden in het klooster waar Maria Crocifissa della Concezione woonde. Veel experts in codetaal braken er tevergeefs hun hoofd over, tot onderzoekers van het Ludum Wetenschapscentrum in Sicilië hem in handen kregen. Zij besloten een algoritme te proberen dat ze ontdekt hadden op het dark web.



Inlichtingendiensten

"Het gaat om software waarvan we denken dat ze ook gebruikt wordt door inlichtingendiensten om codes te kraken", aldus Daniele Abate, de directeur van het Ludum Wetenschapscentrum. "We voegden er wel nog Oud-Grieks aan toe, Arabisch, Latijn en het runenalfabet. Dat waren talen waarmee de kloosterlingen van toen in contact hadden kunnen komen. En dat had resultaat." (lees hieronder verder) Het klooster van Palma di Montechiaro op Sicilië. © RV.

Intussen zijn er al 15 regels vertaald en het eerste deel gaat zo: "God denkt dat hij stervelingen kan bevrijden, maar het systeem werkt voor niemand. Alleen de Styx (de mythologische rivier die de aarde en de onderwereld scheidt, red.) is zeker." Vervolgens volgt een deel waarin geprobeerd wordt om de non te overtuigen haar geloof af te zweren en waarin staat dat religie een uitvinding is van de mens. De Heilige Geest en Jezus worden verder omschreven als "dode gewichten". (lees hieronder verder) De Styx. © RV.