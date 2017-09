Mysterieus: al 21 VS-diplomaten in Cuba hebben plotse gezondheidsklachten, Castro ontkent elke betrokkenheid

JV

De Amerikaanse overheid is al enige tijd in de ban van een mysterie op Cuba. Al bij 21 Amerikaanse diplomaten werden plotse, onverklaarbare gezondheidsklachten vastgesteld. En dat aantal kan nog oplopen. De FBI staat voor een raadsel, dat voorlopig alleen maar groter wordt. De Cubaanse president Raúl Castro reageert nu persoonlijk en ontkent elke betrokkenheid bij de vermeende ultrasonische 'geluidsaanvallen'.

Symptomen: gehoorverlies, spraakproblemen, duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus, evenwichtsstoornissen, zich woorden niet kunnen herinneren, concentratiestoornissen en hersenschade

"Health attacks" noemen de Amerikanen het, of aanvallen op de gezondheid. Symptomen bij de getroffen diplomaten bleken en blijken onder meer gehoorverlies, spraakproblemen, duizeligheid, zware hoofdpijn, tinnitus, evenwichtsstoornissen, zich bepaalde woorden niet kunnen herinneren, concentratiestoornissen en lichte hersenschade. Volgens persagentschap AP "hadden sommige van die incidenten enkel plaats in bepaalde kamers van een huis of zelfs bepaalde delen van die kamers, wat Amerikaanse speurders versteld doet staan omdat volgens hen de feiten niet overeenstemmen met de regels van de fysica".



Ultrasonisch wapen

Begin augustus bevestigde de VS een en ander, negen maanden nadat de symptomen voor het eerst gemeld werden. Er werd aanvankelijk gedacht aan een soort van ultrasonisch wapen, waarmee de Cubanen de diplomaten van de Amerikaanse ambassade monddood zouden willen maken. Maar dat zou de hersenschade niet verklaren. Het is vandaag dan ook nog altijd gissen naar de precieze oorzaak, en of Cuba er achterzit dan wel Rusland, bijvoorbeeld. "Het is gewoon mysterie na mysterie na mysterie", stelt Fulton Armstrong, een ex-CIA-medewerker die vroeger zelf voor de Amerikaanse overheid in Havana werkte.



De "aanvallen op de gezondheid" van de diplomaten vonden niet enkel plaats bij hen thuis, maar ook in minstens één hotel: de hoogste verdieping van het 60 jaar oude Hotel Capri, niet ver van Havana's iconische wandeldijk Malecon.



Er is geen lijn te trekken in de ervaringen van de verscheidene slachtoffers, die allemaal verschillende medische symptomen beschrijven en andere herinneringen hebben. Sommigen hadden op het moment zelf door dat ze 's nachts aangevallen werden door iets. Ze voelden trillingen en hoorden geluiden, schel gerinkel of snerpend lawaai zoals van tjirpende krekels of van slijpmachines. Sommigen hoorden die geluiden niet meer als ze van hun bed weggingen. "Alsof er een onzichtbare muur de kamer opsplitste." Anderen werden helemaal nooit iets gewaar maar kregen achteraf wel gelijkaardige symptomen.



Waarom Canadezen?

Er zijn nu al 21 Amerikaanse slachtoffers bekend en een tiental Canadese, van wie sommigen last hadden van een bloedneus. Waarom ook die laatsten geviseerd zouden worden, is al evenzeer onduidelijk. Canada is altijd goede relaties blijven onderhouden met Cuba, in tegenstelling tot de VS.



In mei stuurde Washington twee Cubaanse diplomaten naar huis, als protest tegen het klaarblijkelijke gebrek aan bescherming van de eigen diplomaten in Cuba.



Canadese en Amerikaanse inlichtingendiensten trokken voor onderzoek samen naar Havana. De FBI kon er naar verluidt niks vinden. Maar de Amerikanen willen absoluut doorgaan tot ze het raadsel hebben opgelost.