LIVE: Kleine explosie in Londense metro, vuurbal verwondt verschillende pendelaars

15/09/17 - 09u56

Op Twitter circuleert een foto van een witte emmer in een plastic zak die in brand staat. Er komen ook enkele draden uit. © Twitter (@Milky).

Deze ochtend rond kwart na acht (Britse tijd) heeft zich een explosie voorgedaan op de metro in Londen. Er is sprake van gewonden. Het is nog niet duidelijk of het om een aanslag gaat. Gewapende agenten zijn ter plaatse. Via Twitter meldt een vrouw dat de politie ook een tweede bom ontmantelt.

Een gewonde vrouw bij het metrostation Parsons Green. © reuters. De politie van Londen meldt op Twitter op de hoogte te zijn van "een incident" in het station Parsons Green. Dat ligt in Fulham, in het zuidwesten van de hoofdstad. Ze belooft te communiceren wanneer dat mogelijk is, "want we willen dat onze informatie accuraat is". Ook de ambulancediensten maken melding van een incident. "Onze eerste prioriteit is het aantal en de ernst van de verwondingen in te schatten."



Op foto's van de trein op de District Line is een brandende plastic emmer in een plastic tas van Lidl te zien. Er hangen ook enkele draden uit. De echtheid van de afbeelding is echter nog niet bevestigd. Er zijn meldingen van mensen die brandwonden opliepen.



Ooggetuigen hebben het over "een vuurbal die door het rijtuig raasde".

Pendelaars liepen brandwonden in het aangezicht op, er ontstond paniek en reizigers "renden voor hun leven". Eén getuige zegt tegen de krant The London Evening Standard dat de trein net de deuren had geopend toen hij een harde knal hoorde en een hete walm voelde. Ook zou hij een steekvlam hebben gezien.