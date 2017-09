LIVE: Kleine explosie in Londense metro, vuurbal verwondt verschillende pendelaars

Bewerkt door: LB, FT

Op Twitter circuleert een foto van een witte emmer in een plastic zak die in brand staat. Er komen ook enkele draden uit. © Twitter (@Milky).

Deze ochtend, in volle spits, heeft zich een explosie voorgedaan op de metro in Londen. Er is sprake van gewonden. Het is nog niet duidelijk of het om een aanslag gaat. Gewapende politie is ter plaatse. Via Twitter meldt een vrouw dat de politie ook een tweede bom ontmantelt.

Een gewonde vrouw bij het metrostation Parsons Green. © reuters. Ik zag huilende vrouwen, er was paniek op de trappen die naar de straten leiden. Mensen werden omvergeduwd en vertrappeld Ooggetuige op de metro I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA — Emma (@EmmaStevie1) Fri Sep 15 00:00:00 MEST 2017

De politie van Londen meldt op Twitter op de hoogte te zijn van "een incident" in het station Parsons Green. Op foto's van de trein op de District Line is een brandende plastic emmer in een plastic tas van Lidl te zien. Er hangen ook enkele draden uit. De echtheid van de afbeelding is echter nog niet bevestigd. Er zijn meldingen van mensen die brandwonden opliepen.



Ooggetuigen hebben het over "een vuurbal die door het rijtuig raasde".

Pendelaars liepen brandwonden in het aangezicht op, er ontstond paniek en reizigers "renden voor hun leven". Eén getuige zegt tegen de krant The London Evening Standard dat de trein net de deuren had geopend toen hij een harde knal hoorde en een hete walm voelde. Ook zou hij een steekvlam hebben gezien.



Een andere ooggetuige geeft aan The Telegraph een erg gedetailleerd relaas van de feiten. Richard Aylmer-Hall, een 53-jarige mediaconsultant, zat op de trein toen er rond 8.20 uur lokale tijd paniek uitbrak. Hij zag verscheidene gewonden, vertrappeld, toen ze probeerden te ontsnappen. "Ik zat rustig mijn krant te lezen en naar een podcast te luisteren. We waren net gestopt in Parsons Green en plots was er paniek. Mensen schreeuwden. Er was een vrouw op het perron die zei dat ze een tas, een flits en een knal had gezien en gehoord, dus het is duidelijk dat er een explosie was. Het metrostel zat overvol".



"Ik zag huilende vrouwen, er was paniek op de trappen die naar de straten leiden. Mensen werden omvergeduwd en vertrappeld. Ik zag twee vrouwen die door ambulanciers werden verzorgd. Daarna leek het wel of elke ambulance en brandweerwagen van Londen en elk type politiewagen passeerde." De man voegt eraan toe dat hij niet denkt dat iemand daadwerkelijk door de explosie werd verwond.