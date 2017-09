VS-minister van Financiën wilde met vliegtuig van overheid op huwelijksreis

© reuters.

De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft onlangs een "hoogst ongewoon verzoek" gedaan aan de overheid. Hij wou samen met zijn geliefde in een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht op huwelijksreis naar Europa. Vorige maand lag de schatrijke Mnuchin ook al onder vuur voor een omstreden 'zakenreis' op kosten van de belastingbetaler. Zijn kersverse echtgenote, de Schotse actrice Louise Linton, reageerde toen furieus op Instagram.

Deze zomer trokken Mnuchin (54) en Linton (36) op huwelijksreis naar haar thuisland Schotland, naar Frankrijk en naar Italië. Het verzoek van de minister om die trip met een overheidstoestel te doen, werd afgewezen. De kostprijs voor de belastingbetaler zou op zo'n 25.000 dollar per uur komen. Het argument van Mnuchin was dat hij als lid van de Nationale Veiligheidsraad beveiligd moest kunnen communiceren vanuit Europa.



Zonsverduistering

De inspecteur-generaal van het departement Financiën voert een onderzoek naar Mnuchins aanvraag. Eerder al kwam de minister in het oog van de storm toen hij met zijn vrouw naar Kentucky reisde in een overheidsvliegtuig. De inspecteur-generaal vermoedt dat Mnuchin toen vooral een leuke plek zocht om met zijn echtgenote naar de complete zonsverduistering te kijken. Zelf beweert Mnuchin dat hij in zijn functie van minister naar Kentucky vloog om er over belastinghervormingen te praten. Hij beloofde ook om de reiskosten van wederhelft Louise Linton terug te betalen. Dat zal geen probleem zijn voor Mnuchin. Hij werd steenrijk als partner van de bekende zakenbank Goldman Sachs en met zijn eigen investeringsmaatschappij.



Alleen de president, vicepresident en de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken hebben in de VS in principe recht op een militair vliegtuig als vervoermiddel, omdat zij over de nationale veiligheid van het land gaan. Voor andere ministers kan het enkel bij hoge uitzondering.



In haar heftige uitvaring in augustus tegen een Instagramster die kritiek had geuit op het tripje van Mnuchin en Linton naar Kentucky - "Fijn dat wij dat mogen betalen" - had de Schotse actrice zélf onder meer dit aangehaald: "Denk je echt dat de Amerikaanse overheid voor onze huwelijksreis betaalt?" Nee, dus, maar blijkbaar wel enkel omdat Mnuchins aanvraag op een njet botste.