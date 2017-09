Man met mes valt militair aan in Parijs

Door: redactie

15/09/17 - 08u39 Bron: Belga

© afp.

In de Franse hoofdstad Parijs heeft een met een mes gewapende man een militair aangevallen. Er viel geen gewonde, zo meldt de politie. Volgens de Franse pers gebeurde de aanval aan het metrostation Chatelet in Parijs. De aanvaller is overmeesterd en ingerekend.

Volgens BFM TV had de dader uitspraken gedaan die refereerden naar terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Die heeft al verschillende soortgelijke aanvallen opgeëist in de afgelopen maanden.



De dader viel volgens het Franse persagentschap AFP een soldaat aan van de 'Operation Sentinelle', waarbij Franse militairen ingezet worden om op straat te patrouilleren en belangrijke gebouwen, zoals synagoges en regeringsgebouwen, te bewaken. Voor de operatie die in januari 2015 is opgestart, zijn zowat 10.000 soldaten (van wie 3.000 in reserve) in het land ingezet.