Braziliaanse president heeft weer een corruptieklacht aan zijn broek

15/09/17 - 02u25 Bron: Belga, ANP, AD.nl

Braziliaanse president Michel Temer © afp.

De Braziliaanse president Michel Temer heeft een tweede aanklacht voor corruptie aan zijn broek. Gisteren viel die in de bus, bijna drie maanden nadat de Braziliaanse procureur-generaal een strafdossier tegen de president had geopend. Het is aan de Braziliaanse Tweede Kamer om te bepalen of de president wegens beschuldigingen van corruptie terecht moet staan voor het hooggerechtshof.

Procureur-generaal Rodrigo Janot beschuldigt Temer van criminele banden en het belemmeren van de rechtsgang, blijkt uit persmededeling van de openbare aanklager.



In juni werd Temer ook al beschuldigd van corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Zo zou hij geld hebben aangenomen van de broers Batista, die het grote vleesbedrijf JSB leiden. Beiden zijn deze week aangehouden. Zij zouden niet alleen de president maar ook tweeduizend andere politici hebben omgekocht.



Er is sprake van een geluidsopname waarop een van de broers met Temer over omkoping spreekt. In ruil voor geld zou de president ervoor zorgen dat het bedrijf van voordelen geniet.



Tweederdemeerderheid nodig

Net zoals de eerste keer zal het Braziliaanse congres ook nu de immuniteit van Temer ongedaan moeten maken. Dit vereist een tweederdemeerderheid. Het ziet er echter niet naar uit dat dit zal gebeuren want de conservatieve Temer heeft ruim voldoende steun in het parlement. In augustus voorkwamen de parlementsleden na een marathonzitting nog dat Temer voor de rechter moet verschijnen.



Temer ontkent zelf dat hij schuldig is en beweert dat er een complot tegen hem wordt gesmeed. In principe blijft de president zitten tot eind volgend jaar.