Noord-Korea vuurt opnieuw raket af richting Japan

Noord-Korea heeft opnieuw een "ongeïdentificeerde" raket afgevuurd, bericht het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap gisteren. De Japanse regering heeft ondertussen laten weten dat er om 7.06 uur plaatselijke tijd "vermoedelijk" een raket over haar grondgebied is gevlogen. Ze vraagt haar inwoners om te schuilen en uit de buurt te blijven van eventuele brokstukken, schrijft NHK World.

Eind augustus schoot het regime in Pyongyang ook al een langeafstandsraket af die over Japan vloog. Tokio sprak toen van een "nooit geziene bedreiging".



Een zesde kernproef van het communistische regime bleek tussen tien en zestien keer krachtiger te zijn dan de atoombom die de Amerikanen dropten op het Japanse Hiroshima in 1945. Experts vrezen dat het regime van Kim Jong-un nu in staat is om kernwapens te monteren op langeafstandsraketten.



Maandagnamiddag keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York nog een nieuwe lijst sancties goed tegen Noord-Korea.