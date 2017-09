Noord-Korea vuurt opnieuw raket af, Zuid-Korea dreigt: "We kunnen noorden onherstelbaar vernietigen"

Bewerkt door: LB, LVA

15/09/17 - 11u30 Bron: Reuters

Grote schermen in het Japanse Tokio berichten over de nieuwe raketlancering. De raket vloog over Japan heen. © afp.

Noord-Korea heeft opnieuw een 'ongeïdentificeerde' raket richting Japan afgevuurd. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) komt vanmiddag (lokale tijd) in een spoedzitting bijeen. De VS willen "nieuwe maatregelen", de NAVO wil een "globaal antwoord" op de "roekeloze" raketlancering. Zuid-Korea laat weten dat het zijn noorderbuur "onherstelbaar kan vernietigen" en dat een dialoog in deze situatie onmogelijk is.

VN-Veiligheidsraad komt bijeen N Korea's missile launch is another reckless breach of UN resolutions-a major threat to int.peace & security which demands a global response — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) Fri Sep 15 00:00:00 MEST 2017 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal vandaag om 15 uur lokale tijd (21 uur Belgische tijd) samenkomen. Dat staat te lezen op de website van de Raad. Volgens Reuters komt de vergadering er op vraag van de Verenigde Staten en Japan.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft na de rakettest opgeroepen tot "nieuwe maatregelen" tegen Noord-Korea. Hij maande met name China, de voornaamste olieleverancier van het regime, en Rusland, dat de meeste Noord-Koreanen in het buitenland tewerkstelt, aan om de sancties te verstrengen. "China en Rusland moeten hun intolerantie voor deze roekeloze raketlanceringen uiten door zelf directe maatregelen te nemen", klinkt het.



NAVO wil "globaal antwoord"

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, vindt dat de nieuwe raketlancering een "globaal antwoord" vraagt. Dat maakte hij vanochtend op Twitter bekend.



"De raketlancering van Noord-Korea is een nieuwe roekeloze schending van VN-resoluties, een grote bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid, wat een globaal antwoord vraagt", aldus Stoltenberg. Die VN-resoluties verbieden Pyongyang elke ontwikkeling van ballistische en nucleaire wapens.

Tweede keer in korte tijd Eind augustus schoot het regime in Pyongyang ook al een langeafstandsraket af die over Japan vloog. Een zesde kernproef van het communistische regime met een waterstofbom begin september bleek tussen tien en zestien keer krachtiger te zijn dan de atoombom die de Amerikanen dropten op het Japanse Hiroshima in 1945. Experts vrezen dat het regime van Kim Jong-un nu in staat is om kernwapens te monteren op langeafstandsraketten.



Maandagnamiddag (plaatselijke tijd) keurde de Veiligheidsraad van de VN in New York nog een nieuwe reeks sancties goed tegen Noord-Korea. Het gaat onder meer om een beperking van de uitvoer van aardgas en olie naar Noord-Korea en het aan banden leggen van de inkomsten van het regime, onder meer door export van textiel te blokkeren. Textiel is het op één na grootste exportproduct van Noord-Korea. De raad reageerde daarmee op de zesde en krachtigste kernproef van Pyongyang begin september.