Noord-Korea vuurt opnieuw raket af - Tillerson wil "nieuwe maatregelen" tegen Pyongyang

Noord-Korea heeft opnieuw een "ongeïdentificeerde" raket richting Japan afgevuurd, bericht het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap vandaag. De Japanse regering heeft ondertussen laten weten dat er "vermoedelijk" om 7.06 uur plaatselijke tijd een raket over haar grondgebied is gevlogen. Ze vraagt haar inwoners om te schuilen en uit de buurt te blijven van eventuele brokstukken. Er werd nog geen schade gemeld, zo bericht het Japanse persagentschap Kyodo.

De raket werd vanochtend om 6.57 uur (23.57 uur Belgische tijd) niet ver van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang oostwaarts afgevuurd. Het projectiel vloog over het noordelijke Japanse eiland Hokkaido en stortte 2.000 kilometer ten oosten van de Kaap van Erimo in de Stille Oceaan. Volgens Kyodo zou de raket in totaal een afstand van meer dan 3.700 kilometer hebben afgelegd en een hoogte van 770 kilometer hebben bereikt. Het is nog niet duidelijk of het om een middellangeafstands- dan wel een intercontinentale raket gaat.



In Zuid-Korea werd onmiddellijk een nationale veiligheidsraad bijeengeroepen en in een reactie laat de Japanse regering weten dat ze de nieuwe lancering "in de krachtigste bewoordingen" veroordeelt. "Japan zal nooit de herhaaldelijke provocaties toelaten en we hebben fors geprotesteerd bij Noord-Korea", zegt een woordvoerder.



VN-Veiligheidsraad komt bijeen

Ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal vandaag om 15 uur lokale tijd (21 uur Belgische tijd) samenkomen. Dat staat te lezen op de website van de Raad. Volgens Reuters komt de vergadering er op vraag van de Verenigde Staten en Japan.



Amerikaanse minister wil "nieuwe maatregelen" tegen Pyongyang

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft na de rakettest opgeroepen tot "nieuwe maatregelen" tegen Noord-Korea. Hij maande met name China, de voornaamste olieleverancier van het regime, en Rusland, dat de meeste Noord-Koreanen in het buitenland tewerk stelt, aan om de sancties te verstrengen. "China en Rusland moeten hun intolerantie voor deze roekeloze raketlanceringen uiten door zelf directe maatregelen te nemen", klinkt het.



Tweede keer in korte tijd

Eind augustus schoot het regime in Pyongyang ook al een langeafstandsraket af die over Japan vloog. Een zesde kernproef van het communistische regime met een waterstofbom begin september bleek tussen tien en zestien keer krachtiger te zijn dan de atoombom die de Amerikanen dropten op het Japanse Hiroshima in 1945. Experts vrezen dat het regime van Kim Jong-un nu in staat is om kernwapens te monteren op langeafstandsraketten.



Maandagnamiddag (plaatselijke tijd) keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York nog een nieuwe reeks sancties goed tegen Noord-Korea. Het gaat onder meer om een beperking van de uitvoer van aardgas en olie naar Noord-Korea en het aan banden leggen van de inkomsten van het regime, onder meer door export van textiel te blokkeren. De raad reageerde daarmee op de zesde en krachtigste kernproef van Pyongyang begin september.