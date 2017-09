Nutmeg, de oudste kat ter wereld, is ingeslapen

Barbara de Jong

15/09/17 - 00u27 Bron: AD.nl

© RV.

Tot groot verdriet van zijn baasjes is de Britse kat Nutmeg overleden. Met zijn zeer respectabele 32 jaar zou hij de oudste kat ter wereld zijn geweest, meldt Daily Mail.

Nutmeg zou met zijn 32 jaar de oudste kat ter wereld zijn geweest. Hij had het stokje overgenomen van de 26-jarige Curduroy. Nutmeg balanceerde eerder op het randje van de dood. In 2015 kreeg hij een beroerte maar herstelde na behandeling in het dierenziekenhuis van Newcastle.



Volgens het dierenziekenhuis komt het steeds vaker voor dat katten 20 of 21 jaar oud worden. "Maar Nutmeg was een echte uitzondering. Hij werd maar liefst tien jaar ouder dan onze oudste kattenpatiënten", vertelt woordvoerder Jason Atherton. "Katten worden steeds ouder dankzij betere voeding, verzorging en medische zorg. Nutmeg was duidelijk een zeer geliefd huisdier als hij deze leeftijd kon halen."