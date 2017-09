"Veiligheidsdiensten van Myanmar branden Rohingya-dorpen systematisch plat"

EB

Vanuit Bangladesh zijn de vlammen te zien van een Rohingya-dorp dat in Myanmar in brand werd gestoken. © getty.

In het noorden van de Myanmarese staat Rakhine leggen de Myanmarese veiligheidsdiensten en milities volledige Rohingya-dorpen in de as. Ook schieten ze blindelings op mensen die trachten te vluchten, stelt Amnesty International aan de hand van nieuwe bewijzen. "Het gaat hier overduidelijk om een etnische zuivering", klinkt het.

De organisatie analyseerde data van brandhaarden, satellietbeelden, foto's en video's, en interviewde ook tientallen ooggetuigen. Daaruit blijkt dat Rohingya-dorpen de afgelopen drie weken doelmatig en systematisch platgebrand werden, om de moslimminderheid te verjagen uit Myanmar.



Concreet detecteerde Amnesty minstens 80 grote branden in het noordelijke deel van de staat, sinds 25 augustus. Toen startte het Myanmarese leger een militaire operatie in het gebied, na de aanvallen op politieposten door ARSA (het bevrijdingsleger van de Rohingya).



Schieten op vluchtende bewoners

De autoriteiten van Myanmar beweren dat de Rohingya hun huizen zelf in brand steken, maar die bewering houdt volgens Amnesty geen steek. "De pogingen van de regering om de schuld op de Rohingya te steken zijn flagrante leugens. (...) Er is een duidelijk en systematisch patroon van misbruik: veiligheidsdiensten omsingelen een dorp, schieten op burgers die in paniek wegvluchten en steken de huizen in brand", zegt Tirana Hassan, Amnesty's crisisexpert.



"Er waren vroeger 900 huizen in ons dorp, nu zijn er nog maar 80 over. Er is niemand meer over om zelfs maar de lichamen te begraven", getuigde een 48-jarige man over de inval van het leger en politie in zijn dorp Yae Twin Kyun op 8 september.



De Verenigde Naties schatten dat sinds 25 augustus meer dan 370.000 mensen uit Rakhine naar Bangladesh vluchtten, om te ontsnappen aan het geweld en het afbranden van dorpen.



Amnesty International heeft ook weet van geloofwaardige geruchten dat Rohingya-militanten de huizen van het Rakhine-volk in brand staken, of van andere minderheden. De organisatie heeft de beweringen echter nog niet kunnen bevestigen.