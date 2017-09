Google aangeklaagd voor discriminatie van vrouwen op de werkvloer

kv

Drie voormalige vrouwelijke werknemers van Google hebben vandaag een rechtszaak aangespannen tegen het technologiebedrijf. Ze beschuldigen Google van discriminatie op vlak van verloning en promoties.

De drie vrouwen, een software-ingenieur, een communicatiespecialiste en een manager, vervulden in het verleden verschillende functies bij Google. Ze beweren dat het bedrijf in Californië vrouwen minder betaalt dan mannen voor hetzelfde werk en vrouwelijke werknemers krijgen volgens hen ook minder vaak een functie die tot promotie kan leiden. Google overtreedt daarmee de Californische arbeidswetgeving, zeggen ze.



Het proces werd aangespannen in naam van alle vrouwen die de voorbije vier jaar in dienst waren van het bedrijf. Volgens James Finberg, een van de advocaten, hebben al meer dan 90 vrouwen die voor Google werken of werkten, hem gecontacteerd over de rechtszaak. Verschillende huidige werknemers zouden overwogen hebben om zich burgerlijke partij te stellen, maar trokken zich uiteindelijk terug uit vrees voor vergelding door hun werkgever, deelt hij mee. Google werd er al vaak van beschuldigd klokkenluiders en critici de mond te snoeren met strikte geheimhoudingscontracten. Lees ook Amerikaans ministerie: "Google discrimineert vrouwen op extreme wijze en geeft hen minder loon"

21ste eeuw "Er wordt al een hele tijd over deze problematiek gepraat en er is niets wezenlijks veranderd," zegt Kelly Ellis, een van de vrouwen die het proces aanspant, aan The Guardian. "Er is veel PR en lippendienst geweest, maar... dit gaat een van de enige manieren zijn om te veranderen hoe deze bedrijven vrouwen aanwerven en betalen."



"Terwijl Google koploper is op vlak van vernieuwing in de technologiesector, is hun behandeling van vrouwelijke medewerkers de 21ste eeuw nog niet binnengetreden," zegt Kelly Dermody, een van de advocaten, in een verklaring.

Google ontkent Google-woordvoerster Gina Scigliano ontkent de beschuldigingen. Beslissingen aangaande het personeel worden gemaakt door comités die instaan voor aanwervingen en promoties en er is scherp toezicht om "te garanderen dat er geen discriminatie is". "Als we ooit individuele discrepanties of problemen opmerken, dan pakken we die aan, want Google heeft er altijd naar gestreefd een geweldige werkgever te zijn, voor elke werknemer," voegt ze eraan toe.

Overheidsaudit In april beschuldigde het Amerikaanse Departement voor Werkgelegenheid Google al van een "extreme" loondiscriminatie. Momenteel loopt een gerechtelijke procedure waarmee het departement Google wil dwingen om de namen, contactgegevens en salarishistoriek van de meer dan 20.000 Google-werknemers te overhandigen voor een overheidsaudit.