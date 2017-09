Antwerpse Marokkanen kunnen straks op uitwisseling

Door: redactie

Vanaf volgend jaar kunnen Antwerpse jongeren van Marokkaanse afkomst op uitwisseling gaan naar Marokko. Jeugdorganisaties gaan samen met de stad stages organiseren in de Oriental, de streek waar de meeste Antwerpse Marokkanen van afkomstig zijn. De stad Antwerpen investeert in de streek omdat tachtig procent van de Antwerpse Marokkanen daar haar roots heeft. Daarom zullen vanaf volgend jaar dertig Marokkaans-Antwerpse jongeren naar de streek reizen, op uitwisseling. Na de huidige problemen in Borgerhout lijkt dit wel op een charmeofensief van De Wever bij Antwerpse Marokkanen. Maar dat klopt niet, zegt De Wever. "Met alle mensen van goede wil wordt samengewerkt. Er is trouble met een kleine groep in Borgerhout, maar niet met de Marokkaanse gemeenschap. 35.000 euro gaat naar de uitwisseling met .Antwerpse jongeren. Ze waren zelf vragende partij. Het moet de banden tussen hen, Marokko en de stad versterken.