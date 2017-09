Pakistaans tienerkoppeltje geëlektrocuteerd om verboden relatie

kv

In de Pakistaanse stad Karachi zijn de lichamen van twee tieners een maand na hun begrafenis weer opgegraven. De autoriteiten zijn ervan overtuigd dat de jongeren vermoord werden omdat ze een relatie hadden die afgekeurd werd door hun familie.

Volgens de politie waren de vijftienjarige Bakht Taj en haar vriend Rehman (17) van plan om samen van huis weg te lopen, maar hun familie kreeg weet van de plannen en de stamoudsten gaven vervolgens het bevel om de tieners om het leven te brengen.



Rao Anwaar, hoofd van de districtspolitie, deelde aan lokale media mee dat een informant de politie van de moorden op de hoogte bracht. Hij bevestigde dat de opgegraven lichamen op de armen, borst en benen sporen vertoonden van elektrocutie. "Er waren zichtbare tekens van elektrische schokken en foltering op beide lichamen," bevestigde politiechirurg dr. Qarar Ahmed Abbasi aan de krant Dawn. Lees ook Britse vrouw (19) "ontvoerd en vermoord vanwege relatie met Arabische moslim"

Stammenraad De Pakistaanse krant The News schrijft dat de families van de tieners op 14 augustus waren overeen gekomen dat het stel in het huwelijk mocht treden, nadat aan het licht kwam dat ze er samen vandoor wilden gaan.



Een dag nadien werd een jirga - een traditionele stammenraad - met een dertigtal leden bijeengeroepen. Daar verzette een conservatieve oudere zich tegen de overeenkomst tussen de ouders: hij vond dat de tieners gestraft moesten worden om een voorbeeld te stellen voor anderen. Bovendien vond hij dat het aan de families was om hun kinderen om het leven te brengen en zo hun 'eer' te redden. De rest van de raad stemde in.

Elektroshocks Taj werd op de avond van 15 augustus als eerste vermoord. Haar vader en haar oom verplichtten haar om een sterk verdovingsmiddel te drinken en bonden het bewusteloze meisje dan vast aan bed. Vervolgens kreeg ze elektroshocks toegediend tot haar hart het begaf. Taj werd 's nachts in alle stilte begraven.



Enkele uren later werd de familie van Rehman verplicht om hetzelfde te doen met hun eigen zoon. Rehmans vader zou zich verzet hebben tegen de beslissing van de stammenraad, maar volgens zijn familieleden zou een van de leden van de jirga gedreigd hebben met vergelding door talibanmilitanten.



Vier mensen, de twee vaders van de jongeren en twee ooms, zijn gearresteerd. De politie is nog op zoek naar het hoofd van de stammenraad.