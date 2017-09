Corrupt gedrag door tientallen agenten in Nederland

KVE

Over de afgelopen vijf jaar zijn in Nederland tachtig zaken ontdekt waarin politiemensen en andere ordehandhavers zich hebben ingelaten met criminele organisaties. In de helft van de gevallen ging het om politiemensen. De betrokkenen schonden daarbij vooral hun ambtsgeheim en onderhielden ongewenste contacten met criminelen.

Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) naar schendingen van de integriteit binnen de politie, douane, marechaussee (de op militaire leest geschoeide politie) en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD. Aanleiding voor het onderzoek - over de jaren 2012 tot en met 2016 - was de zaak rond 'politiemol' Mark M.



In de onderzochte periode waren er 256 signalen geweest van ernstige schendingen. In tachtig gevallen was daar inderdaad sprake van. De meeste betrokkenen zijn veroordeeld en/of oneervol ontslagen.



In zestien van de veertig corruptiezaken bij de politie waren agenten met een migrantenachtergrond betrokken. Dat is relatief veel, omdat naar schatting maar één op de tien agenten een niet-westerse achtergrond heeft.



Het WODC zegt dat de afgelopen jaren de aandacht voor corruptie en ander overschrijdend gedrag bij deze diensten is toegenomen. Maar niet te zeggen is of het aantal schendingen is toegenomen, omdat er geen vergelijkingsmateriaal is van de jaren ervoor.



Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie wijst erop dat het in absolute getallen om een beperkt aantal betrokkenen gaat. Het toont volgens hem aan dat het belangrijk is dat medewerkers van opsporingsdiensten weerbaarder worden gemaakt tegen de druk van criminelen. Ook het feit dat relatief meer agenten met een migratieachtergrond de fout ingaan, heeft al de aandacht van de politie in de trainingen.