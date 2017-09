Trump: "Ze kunnen de muur niet tegenhouden"

KVE

14/09/17 - 19u15 Bron: Belga

De Amerikaanse president Donald Trump zal niet onderhandelen over de bouw van een muur aan de zuidgrens van de Verenigde Staten, ook al bekijkt hij of hij Democraten kan tegemoetkomen om jonge immigranten te beschermen die als kind naar de VS migreerden. "Uiteindelijk moeten we een muur hebben", zei Trump aan verslaggevers in Florida dat hij bezoekt naar aanleiding van de orkaan Irma.

Trump ontkende dat hij een akkoord met de Democraten had bereikt over immigratie, en benadrukte dat er "op een gegeven moment" toch een overeenkomst zal moeten komen om een muur te financieren. "Ze kunnen de muur niet tegenhouden", zei hij. "We moeten de muur hebben. Als we de muur niet krijgen, zullen wij het obstakel zijn."



Het staatshoofd had net voor zijn vertrek naar Florida gezegd dat hij wel dicht bij een akkoord met de Democratische oppositie staat om deportatie van de jonge immigranten te vermijden.



In Fort Myers in de zuidoostelijke Sunshine State zelf zei Trump dat een akkoord er alleen in zou bestaan dat de kinderen (enkel) toelating zouden krijgen om in de VS te blijven. "We bekijken niet staatsburgerschap", zei Trump. "We bekijken niet amnestie".