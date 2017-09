Toppiloot komt om bij mysterieuze crash in beruchte 'Area 51' in Nevada

Karen Van Eyken

De dood van een Amerikaanse toppiloot begin deze maand is gehuld in mysterie. Het duurde drie dagen vooraleer de autoriteiten hebben toegegeven dat er een crash had plaatsgevonden nabij 'Area 51'. De Amerikaanse luchtmacht doet bovendien geheimzinnig over het type toestel waarmee hij vloog.

Area 51 is beroemd en berucht. Maar wat gebeurt er echt? Het geheime project van het Amerikaans leger spreekt tot de verbeelding. De site wordt vaak geassocieerd met Ufo's en complottheorieën.



Geen pottenkijkers

Het bijzonder goed afgeschermde terrein in de woestijn in de staat Nevada wordt gebruikt om allerlei testen uit te voeren met geavanceerd militair materieel. Pottenkijkers zijn dan ook niet gewenst.



Dinsdag kwam luitenant Eric Schultz om het leven nadat zijn toestel neerstortte op zo'n 200 km van de Nellis Air Force Base en in de buurt van Area 51. Het feit dat de Amerikaanse luchtmacht de dodelijke crash pas drie dagen later - op 8 september - meldde, is zeer ongebruikelijk. Bovendien werd geen enkele aanwijzing gegeven over welk type vliegtuig het ging.



Een dag later crashten twee A-10C Thunderbolt II toestellen in hetzelfde gebied. Beide piloten konden zich redden. Daarover postte de Nellis Air Force Base meerdere tweets. Over het ongeval van luitenant Schultz werd in eerste instantie angstvallig gezwegen. Nellis Air Force Base © afp.