Zelfdoding van haar dochter kwam als donderslag bij heldere hemel, tot ze verborgen boodschap vonden in haar kamer

Maisie Cousin-Stirk (16) leek het perfecte leven te leiden: ze was mooi, haalde goede resultaten op school en maakte volop plannen voor de zomer. Tot ze eind juni opeens verdween. Haar schoonbroer vond haar lichaam de volgende dag. Ze bleek uit het leven gestapt te zijn. "Het kwam zo onverwacht. We wisten helemaal niet dat ze ongelukkig was", aldus haar ontroostbare mama Helen (46). "Tot haar zus Amy de dag na haar dood een vreemd briefje vond in haar kamer."

"Ze hield van de kinderen van haar zus. En ook van Esme (1), het kindje van haar broer Luke (24)", aldus mama Helen. "Ze bracht veel van haar vrije tijd met hen door. Ze dacht eraan om later iets met kinderen te gaan doen. De liefde was wederzijds, want de kindjes trokken ook graag met haar op."



Op zeker moment zei Maisie dat ze koekjes ging kopen. In de plaats ging ze echter naar huis en maakte ze een wandeling met de hond. Haar moeder zag haar rond drie uur nog aan de school passeren waar ze werkt. Maar toen de vrouw om half zes thuiskwam, was het meisje nergens te bespeuren. Aanvankelijk dacht Helen dat ze bij haar zus of haar vader was, tot haar beste vriendin een berichtje stuurde om te zeggen dat ze het meisje al de hele dag niet had gehoord en te vragen of zij wist waar ze was. © Facebook.

Helen belde haar ex, maar die had haar niet gezien. Ze deden nog een aantal telefoons en toen die ook geen resultaat hadden en het donker begon te worden, werden ze ongerust en besloten ze de politie te contacteren. Ook de buurt zocht mee. Het was uiteindelijk Liam (24) - de partner van haar zus Amy - die Maisie om vijf uur 's morgens levenloos vond. "Toen hij me belde, begon ik te gillen. Ik kon niet ophouden. Ik kon gewoon niet geloven dat dit ons overkwam", aldus Helen.



"Ik had nooit gedacht dat ze zoiets zou doen", gaat ze verder. "We waren heel close en ze week amper van mijn zijde. Ik dacht echt dat ze over alles kon praten met mij. Ik had geen idee dat ze ongelukkig was en gevoelens voor mij verborgen hield. Ze liet ook geen briefje achter waarin ze uitlegde waarom ze het had gedaan of waarin ze afscheid nam. Ik heb nog zo veel vragen." © Facebook.

De dag na haar dood ging Amy door de spullen van haar zus, toen ze opeens een merkwaardig briefje vond. 'I'm fine' (ik ben oké, red.) leek erop te lezen te staan. Maar toen de vrouw het briefje omkeerde, bleek het 'Help me' (help mij, red.) te zeggen. Ze toonde het aan haar moeder en sindsdien spookt de boodschap door het hoofd van Helen. "Was dit haar noodkreet? En als dat zo was, waarom heeft ze nooit iets gezegd?", blijft ze zich afvragen. © Facebook. © Facebook.