"Terugkeer naar de middeleeuwen": Italiaans stadje pakt uit met gratis parking voor eigen zwangere vrouwen

SVM

14/09/17 - 14u40 Bron: Belga

Het Italiaanse stadje Pontida pakt uit met gratis parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen of jonge moeders. Maar daar blijft het niet bij: de vrouw in kwestie moet ook samen zijn met een man én moet de Italiaanse of een andere EU-nationaliteit hebben. De bedenker van het plan, de burgemeester van Pontida, krijgt de wind van voren. Luigi Carozzi is lid van de Lega Nord, en die is erg tegen migratie en pro het traditionele gezin.