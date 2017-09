Rohingya-rebellen: "Wij willen geen hulp van al-Qaida of IS"

SVM

14/09/17 - 14u25 Bron: Belga

Rohingya-vluchtelingen wachten op de verdeling van hulpgoederen. © getty.

De Rohingya-rebelen in Myanmar verwerpen elke hulp van internationale terreurorganisaties. "Wij hebben geen enkele band met al-Qaida, Islamitische Staat of eender welke andere terreurgroep", stelt het Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) in een tweet. "En wij willen ook niet dat die groepen in het conflict in Arakan betrokken worden."