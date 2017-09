Verdwijning Maëlys: verdachte was eigenlijk niet uitgenodigd op trouwfeest, waar hij coke dealde en gebruikte

© AFP & RV.

Nordahl L., hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de kleine Maëlys (9), was eigenlijk niet uitgenodigd op het huwelijksfeest in het Franse Pont-de-Beauvoisin. Na veel aandringen "op zijn gekende manier" mocht hij uiteindelijk toch komen. Als wederdienst zou hij cocaïne meepakken. Die avond verkocht hij inderdaad coke aan enkele gasten en gebruikte hij ook zelf. Dat meldt Paris Match.

180 genodigden stonden er op de lijst van het trouwfeest op 26 augustus in de Franse Alpen. Maar ex-militair Nordahl L. was daar aanvankelijk niet bij. Pas na fors aandringen was hij welkom op de receptie. Daar sloeg hij een nieuwe slag en bekwam hij dat hij 's avonds na het dessert toch mocht terugkeren. In ruil zou hij "wat snoep" voorzien. Zijn omgeving wist wat hij daarmee bedoelde: coke.



En zo was Nordahl L. dan toch aanwezig op de huwelijksparty, toen de negenjarige Maëlys daar in de nacht van 26 op 27 augustus verdween. Er werd nadien DNA van het Franse meisje in de Audi A3 van de 34-jarige verdachte gevonden en, volgens de mama van Maëlys, gedroeg hij zich vreemd. En nu blijkt ook nog eens dat hij die avond aan de coke zat. In het leger was hij overigens meermaals in de problemen geraakt door zijn gebruik en dealen van drugs.



"Ongepast gedrag"

Nordahl L. was dus teruggekomen naar het feest, tussen middernacht en 1 uur, zo haalt Paris Match een bron dicht bij het onderzoek aan. Het viel sommige gasten op dat de man zich ophield in de afgescheiden ruimte waar kinderen sliepen onder toezicht van een babysit. Daar raakte hij aan de praat met Maëlys en toonde haar zijn gsm met foto's van zijn honden, een passie van het meisje. "Het was duidelijk dat zijn gedrag tegenover de kinderen ongepast was", citeert de bron enkele genodigden.



De babysitster vertrok rond 1u30. 'Maë' sliep nog niet en had rond 2u45 zelfs nog een gesprekje met haar grootmoeder. Zij is de laatste die het meisje gezien heeft. Een kwartier later vonden de ouders hun dochtertje plots niet meer. Om 3u10 kondigde de DJ de verdwijning van het kind door de micro aan. De moeder had toen al een slecht voorgevoel en dacht meteen aan een ontvoering.



Maddie McCann

Iedereen zocht mee naar Maëlys, behalve Nordahl L. Hij beweerde ziek te zijn door de alcohol en ging, ondersteund door een vriend, naar de toiletten. Die vriend getuigde nadien dat Nordahl L. had gedaan alsof hij braakte.



Om 4 uur was de politie ter plaatse. Nordahl L. was toen al gaan vliegen. Hij ontkent alle betrokkenheid bij de verdwijning van Maëlys en de politie vindt voorlopig geen harde bewijzen van het tegendeel.



Frankrijk bestempelt de hele affaire als een tweede zaak-Maddie McCann.