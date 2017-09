School voert boete in van 1 euro per minuut dat ouders kind te laat ophalen en dat valt niet in goede aarde

Koen Van De Sype

Een Britse school heeft het verkorven bij heel wat ouders voor een nieuwe regel die ze deze week invoerde. Per minuut dat ze hun kind te laat ophalen zullen ouders voortaan 1 pond (1,11 euro) boete moeten betalen. Volgens de school moet de maatregel de leerkrachten beschermen tegen misbruik.

De school waar het om gaat is de Oasis Academy Limeside in Oldham, bij Manchester. Maandag kregen de ouders van de leerlingen een brief waarin alles stond uitgelegd.



"Onze opvang moet over de middag dicht zodat het personeel kan lunchen en de klassen voorbereiden voor de lessen in de namiddag", staat er te lezen. "Als er kinderen te laat worden opgehaald, is daar minder tijd voor. Daarom zullen ouders een pond moeten betalen per minuut dat ze over tijd gaan. Als het probleem blijft aanhouden, kan het kind zijn plaats in de opvang zelfs verliezen."