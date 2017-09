Noodhulp van Unicef voor Rohingya-kinderen onderweg naar Bangladesh

MV

14/09/17

© epa.

Vrachtwagens van Unicef gevuld met hulpgoederen voor zuiver water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor duizenden Rohingya-kinderen zijn onderweg naar het district Cox's Bazar in Bangladesh, zo heeft het Kinderfonds van de Verenigde Naties donderdag meegedeeld. De komende dagen en weken maakt Unicef naar eigen zeggen werk van een stabiele aanvoer van hulpgoederen.

Sinds 25 augustus zijn volgens de VN-organisatie zo'n 400.000 Rohingya vanuit Myanmar naar Bangladesh gevlucht, waar ze met duizenden per dag toekomen. Ongeveer 60 procent van de vluchtelingen zijn kinderen, volgens voorlopige ramingen. Het grote aantal vluchtelingen overrompelde de bestaande vluchtelingenkampen. Nieuwkomers installeren zich om het even waar ze plaats kunnen vinden.



"Er is een acuut tekort aan zowat alles", vooral aan onderdak, eten en zuiver water, zegt Edouard Beigbeder, afgevaardigde van Unicef in Bangladesh, in de mededeling. "Zuiver water en hygiëne zijn heel belangrijk om infectieziekten bij kinderen te voorkomen." De VN-organisatie levert onder meer waspoeder, zeep, waterkruiken, handdoeken en sandalen. Ze ondersteunt ook het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid bij het herstel en de aanleg van waterzuiveringsinstallaties en waterputten.