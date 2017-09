Russisch spierballengerol aan grens met EU

Bewerkt door: ADN

14/09/17 - 09u57 Bron: Belga

© ap.

Rusland en Wit-Rusland zijn vandaag begonnen aan een gezamenlijke militaire oefening aan de grenzen met Polen en Litouwen. De operatie, "Sapad-2017" (Westen-2017, red.), is volgens de Russen louter defensief, maar NAVO-bondgenoten spreken van een provocatie.

© ap.

Volgens het ministerie van Defensie in Moskou heeft de oefening een "puur defensief karakter". "Het is niet gericht tegen een bepaalde staat of een groep van landen", klinkt het. Het doel van de operatie is om de strijdkrachten voor te bereiden op "moderne conflicten". De Russische luchtmacht oefent er ook enkele tactische manoeuvres in.



De NAVO-bondgenoten zijn 'not amused'. "De oefening in het kader van Sapad-2017 zijn gemaakt om ons te provoceren, om onze verdedigingsmechanismen te testen en daarom moeten we streng zijn", verklaarde de Britse Defensieminister Michael Fallon. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is voorzichtiger. Hij ziet geen "imminente dreiging tegen een bondgenoot", maar betreurt wel het "gebrek aan transparantie" bij de Russen.



Zowat 12.000 militairen uit Rusland en Wit-Rusland nemen aan de operatie deel, op zes verschillende locaties in Wit-Rusland. Er worden ook 250 pantservoertuigen en 10 schepen ingezet, maar een aantal NAVO-staten gaat ervan uit dat het werkelijke aantal soldaten vele malen hoger ligt. Volgens de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen zijn er momenteel 100.000 militairen bijeen aan de Wit-Russisch-Europese grens.