Nederlandse politie krijgt speciaal team tegen Italiaanse maffiosi

14/09/17 - 08u45 Bron: Belga

© anp.

De Nederlandse politie heeft een team opgericht dat zich volledig richt op de bestrijding van de Italiaanse maffia. Dat zegt hoofd recherche Wilbert Paulissen in de Nederlandse krant AD. Met het team komt de Nederlandse politie tegemoet aan kritiek van Italië dat Nederland te weinig doet aan de opsporing van maffialeden.

De Nederlandse politie gooide het onlangs op een akkoordje met de collega's in Italië. Als tegenprestatie voor de hulp met het opsporen van maffiosi, heeft het team toestemming gekregen om spijtoptanten van de maffia te verhoren over hun criminele activiteiten in Nederland.



Het anti-maffiateam bestaat momenteel uit drie agenten, maar kan volgens Paulissen nog worden uitgebreid. Het team gaat informatie vergaren en voortvluchtige maffialeden die zich in Nederland schuilhouden, opsporen. De Italiaanse maffia is volgens de politiechef in Nederland actief in drugshandel en andere illegale activiteiten. "Iedereen associeert de maffia met cocaïne, maar overal waar geld te halen is, zijn ze." Voortvluchtige kopstukken van de maffia zouden in Nederland een zorgeloos bestaan leiden. "Daar moet een einde aan komen", aldus de politiechef.



"We willen nauwkeuriger weten in welke omvang ze hier opereren. Inmiddels hebben we één spijtoptant kunnen horen. Dat leverde razend interessante informatie op", aldus Paulissen.